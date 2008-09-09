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Боруш Дарья Станиславовна
Боруш Дарья Станиславовна
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Древо
Место рождения
Осинники
, Осинниковский, Кемеровская область
Дата рождения
09.09.2008
Пол
Женский
Отец
Боруш Станислав Александрович
1979 г.р.
Мать
Боруш Татьяна Михайловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2008
Отец:
Боруш Станислав Александрович
Мать:
Боруш Татьяна Михайловна
Осинники
, Осинниковский, Кемеровская область
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