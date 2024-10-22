Чебакова Вера Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чебакова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебаков Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Чебакова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чебаков Николай Афанасьевич

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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