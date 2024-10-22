Чебакова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Чебакова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чебаков Николай Афанасьевич
Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно