Смирнов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.06.?
Дочь: Наумова (Смирнова) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
13.06.1987
Сын: Смирнов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
12.10.1989
Сын: Смирнов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Борисовна