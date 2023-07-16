Смирнов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.06.?

Дочь: Наумова (Смирнова) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
13.06.1987

Сын: Смирнов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Борисовна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.10.1989

Сын: Смирнов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Борисовна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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