Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна
Место рожденияРязанская область Милославский район с. Кочуровысилки/ Кочуры
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти16.08.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926
Рождение ребёнка
06.03.1951
Сын: Улитин Николай Александрович
Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Улитин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович
Бракосочетание
05.10.1953
Токурский поселковый совет Селемджинского района Амурской области
Рождение ребёнка
1954
Сын: Улитин Александр Александрович
Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Канина (Улитина) Нина Александоровна
Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович
Смерть
16.08.1965
Причина смерти: Суицид