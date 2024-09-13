Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитина (Сафронова) Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Рязанская область Милославский район с. Кочуровысилки/ Кочуры

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

16.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: Сафронов Ефим Михайлович

Мать: Сафронова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1951

Сын: Улитин Николай Александрович

Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Улитин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович

Бракосочетание
05.10.1953

Муж: Улитин Александр Герасимович

Токурский поселковый совет Селемджинского района Амурской области
Рождение ребёнка
1954

Сын: Улитин Александр Александрович

Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович

Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Канина (Улитина) Нина Александоровна

Отец ребёнка: Улитин Александр Герасимович

Смерть
16.08.1965
Причина смерти: Суицид

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