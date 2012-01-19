Паньшин Леонид Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1928
Дата смерти19.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1953
Дочь: Черняева Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Паньшина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1960
Сын: Паньшин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Паньшина Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2012