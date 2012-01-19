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Паньшин Леонид Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1928

Дата смерти

19.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1953

Дочь: Черняева Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Паньшина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
10.01.1960

Сын: Паньшин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Паньшина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паньшина Александра Михайловна

Смерть
19.01.2012
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