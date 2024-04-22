Ефим Савинов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Максим Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Ипат Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Никон Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Конан Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Василий Ефимов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Исаева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1778