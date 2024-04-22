Ефим Савинов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Савинов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Чурилин Савин Иванов (Ич)

Мать: Чурилина Прасковья Дмитриева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Максим Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ипат Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Никон Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Конан Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Василий Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Исаева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Исаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1778
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