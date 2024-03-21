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Малаховский Александр Владимирович
Малаховский Александр Владимирович
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Древо
Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
03.06.1971
Пол
Мужской
Отец
Малаховский Владимир Григорьевич
1934 г.р.
Мать
Назарова Алевтина Филипповна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1971
Отец:
Малаховский Владимир Григорьевич
Мать:
Назарова Алевтина Филипповна
Тула
, город Тула, Тульская область
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