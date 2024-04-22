Лисица (Lisitsa) Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Лисица Иван
Рождение ребёнка
Около 1939
Военная служба
11.08.1941
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Николаевна
Смерть
?.10.1942
пропал без вести, призван в июле 1941