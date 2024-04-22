Лисица (Lisitsa) Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица (Lisitsa) Фёдор Иванович

Место рождения

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лисица Иван

Мать: не указана

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Военная служба
11.08.1941
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёкла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Николаевна

Смерть
?.10.1942
пропал без вести, призван в июле 1941
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