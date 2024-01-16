Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Рождение ребёнка
10.05.1974
Сын: Шапошников Альберт Александрович
Отец ребёнка: Шапошников Александр Александрович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Шапошников Денис Александрович
Отец ребёнка: Шапошников Александр Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд