Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна

Место рождения

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Суханов Александр Ильич

Мать: Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.05.1974

Сын: Шапошников Альберт Александрович

Отец ребёнка: Шапошников Александр Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Шапошников Денис Александрович

Отец ребёнка: Шапошников Александр Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд

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