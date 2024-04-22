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Затолокин Илларион Тимофеевич

Место рождения

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.10.1879

Дата смерти

02.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1879

Отец: Затолокин Тимофей Кириллович

Мать: Татьяна Ивановна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Екатерина Евменовна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Затолокин Василий Илларионович

Мать ребёнка: Екатерина Евменовна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1908

Жена: Затолокина Ольга Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.09.1951
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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