Затолокин Илларион Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1879
Дата смерти02.09.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1879
Отец: Затолокин Тимофей Кириллович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
03.02.1899
Жена: Екатерина Евменовна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Затолокин Василий Илларионович
Мать ребёнка: Екатерина Евменовна
Бракосочетание
16.01.1908
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1951
Большая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область