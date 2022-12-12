Стрельникова (Болобонова) Наталья Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Болобонова) Наталья Несторовна

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Место рождения

Загрядское, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Загрядское, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.02.1904

Муж: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Стрельников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Стрельников Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Стрельников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Стрельников Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Стрельников Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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