Стрельникова (Болобонова) Наталья Несторовна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1904
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Стрельников Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.05.1907
Сын: Стрельников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.08.1911
Сын: Стрельников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Стрельников Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Стрельников Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно