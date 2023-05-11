Моисеенков Федор Фаддеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенков Михаил Феодоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенков Афонасий Феодоров
Мать ребёнка: Моисеенкова Агапия Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.
Сын: Моисеенко Феодор Феодорович
Мать ребёнка: Моисеенкова Агапия Иоаннова
На тот момент Покровка называлась поселок Степной ф 16 оп 6 д 370 стр 196-197
Смерть
Неизвестно