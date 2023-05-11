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Моисеенков Федор Фаддеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенков Михаил Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенков Афонасий Феодоров

Мать ребёнка: Моисеенкова Агапия Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенкова Агапия Иоаннова

Место жительства
Неизвестно
Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.

Сын: Моисеенко Феодор Феодорович

Мать ребёнка: Моисеенкова Агапия Иоаннова

Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
На тот момент Покровка называлась поселок Степной ф 16 оп 6 д 370 стр 196-197
Смерть
Неизвестно

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