Ширев Николай Михайлович
Место рожденияг. Баку, Сураханы Азербайджан
Дата рождения1894
Дата смерти1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ширев Михаил Павлович
Мать: Ширева Мария Павловна
г. Баку, Сураханы Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширева-Поддубная Пелагея
Рождение ребёнка
26.11.1933
Дочь: Попова -Ширева Виктория Николаеана
Мать ребёнка: Ширева-Поддубная Пелагея
г. Краснодар
Смерть
1965