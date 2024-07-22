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Ширев Николай Михайлович

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Место рождения

г. Баку, Сураханы Азербайджан

Дата рождения

1894

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ширев Михаил Павлович

Мать: Ширева Мария Павловна

г. Баку, Сураханы Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширева-Пистолева Мария Васильеана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширева-Поддубная Пелагея

Рождение ребёнка
26.11.1933

Дочь: Попова -Ширева Виктория Николаеана

Мать ребёнка: Ширева-Поддубная Пелагея

г. Краснодар
Смерть
1965

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