Петрова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1979
Дата смерти06.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1998
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2007
Дочь: Петрова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Валентинович
Смерть
06.08.2020