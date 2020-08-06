Петрова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1979

Дата смерти

06.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1979

Отец: Голованов Василий Александрович

Мать: Елезарова Рамиля Шайхутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Валентинович

Рождение ребёнка
02.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1998

Сын: Захаров Никита Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2007

Дочь: Петрова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Валентинович

Смерть
06.08.2020

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