Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1882
Дочь: Чупрунова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Чупрунов Василий Леонтьевич
Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: с.Речицы крестьянин Иродион Захарович Бурлов и крестьянская жена Параскева Леонтьевна Рябушкина Священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Чупрунов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чупрунов Василий Леонтьевич
Крёстные: села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская девица Анастасия Петровна Гарднерова. Священник Андрей Лебедев
Смерть
Неизвестно