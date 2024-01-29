Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупрунов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
23.07.1882

Дочь: Чупрунова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Чупрунов Василий Леонтьевич

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: с.Речицы крестьянин Иродион Захарович Бурлов и крестьянская жена Параскева Леонтьевна Рябушкина Священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Чупрунов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чупрунов Василий Леонтьевич

Крёстные: села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская девица Анастасия Петровна Гарднерова. Священник Андрей Лебедев
Смерть
Неизвестно

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