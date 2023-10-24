Копылов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Николай Васильевич

Копылов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
15.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
12.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
09.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Россия, Архангельская область, Котласский район, д. Песчаница
Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Мария Александровна

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