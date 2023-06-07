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Журавлёва Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Журавлёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зыкова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Журавлёв Пахомий Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Журавлёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Христолюбово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1883

Дочь: Журавлёва Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Христолюбово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1884

Сын: Журавлёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Христолюбово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Журавлёва Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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