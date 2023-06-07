Журавлёва Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Журавлёв Василий Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зыкова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Журавлёв Пахомий Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Журавлёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1883
Дочь: Журавлёва Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1884
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Журавлёва Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно