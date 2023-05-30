Эйсмонт (Саросек) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйсмонт (Саросек) Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1769 ст.

Муж: Эйсмонт Андрей

Одельск, Гродненский район, Гродненская область
Марианна вдова. Второй брак
Рождение ребёнка
29.03.1787 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйсмонт Андрей

Одельск, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
16.02.1790 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйсмонт Андрей

Одельск, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.02.1793 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйсмонт Андрей

Одельск, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
08.09.1798 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйсмонт Андрей

Смерть
Неизвестно
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