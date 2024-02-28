(Григорьева) Пелагия (Палаша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Пелагия (Палаша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Павел

Отец ребёнка: Николаев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: Николаев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисова) Татьяна

Отец ребёнка: Николаев Борис

Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Николаев Борис

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Григорьева (Борисова) Александра

Отец ребёнка: Николаев Борис

Рождение ребёнка
1906

Сын: Борисов Егор (Георгий) Борисович

Отец ребёнка: Николаев Борис

Смерть
Неизвестно

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