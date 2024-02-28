(Григорьева) Пелагия (Палаша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Павел
Отец ребёнка: Николаев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: Николаев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисова) Татьяна
Отец ребёнка: Николаев Борис
Бракосочетание
26.01.1904
Муж: Николаев Борис
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Григорьева (Борисова) Александра
Отец ребёнка: Николаев Борис
Рождение ребёнка
1906
Сын: Борисов Егор (Георгий) Борисович
Отец ребёнка: Николаев Борис
Смерть
Неизвестно