Стародубцев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Василий Николаевич

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Место рождения

Россия Кировская область Котельничский район деревня Филаты

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Николай Прокопьевич

Мать: не указана

Россия Кировская область Котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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