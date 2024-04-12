Григорьева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анастасия

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Григорьев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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