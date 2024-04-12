Григорьева Анастасия
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Григорьев (подкидыш) Степан Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Григорьев Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Власович
Смерть
Неизвестно