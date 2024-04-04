Чебыкина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Козьма

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1812

Муж: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чебыкин Михайло

Отец ребёнка: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чебыкин Иван

Отец ребёнка: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1822 ст.

Сын: Чебыкин Феодосий (Федосий) Иерофиев (Ярофеев)

Отец ребёнка: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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