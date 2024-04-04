Чебыкина Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Козьма
Бракосочетание
14.02.1812
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Чебыкин Михайло
Отец ребёнка: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818
Сын: Чебыкин Иван
Отец ребёнка: Чебыкин Ярофей (Иерофий) Яковлев
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1822 ст.
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно