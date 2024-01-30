Черданцева (Сучкова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черданцева (Сучкова) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сучков Сергей Иванович

Мать: Сучкова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черданцев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черданцев Николай Георгиевич

Смерть
1994
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