Черданцева (Сучкова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черданцев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черданцев Николай Георгиевич
Смерть
1994