Дудина (Тупицына) Глафира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина (Тупицына) Глафира Михайловна

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Место рождения

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1960

Отец: Тупицын Михаил Фёдорович

Мать: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.01.1983

Дочь: Гоголева Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василий Евгеньевич

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1987

Дочь: Тараканова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дудин Василий Евгеньевич

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Василий Евгеньевич

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