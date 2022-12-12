Дудина (Тупицына) Глафира Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1960
Отец: Тупицын Михаил Фёдорович
Мать: Тупицына Галина Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1983
Дочь: Гоголева Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
02.07.1987
Дочь: Тараканова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дудин Василий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно