Ламанская (Халютина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти28.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Супруг(-а): Александра Ивановна Ламанская (Халютина), Шрупп
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ламанский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1875
Дочь: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна
Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламанский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович
Смерть
28.08.1898
Похороны
Неизвестно
Никольское кладбище Александро-Невской лавры