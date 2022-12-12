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Ламанская (Халютина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

28.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1869

Муж: Ламанский Владимир Иванович

Супруг(-а): Александра Ивановна Ламанская (Халютина), Шрупп
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ламанский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1875

Дочь: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламанский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ламанский Владимир Иванович

Смерть
28.08.1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Никольское кладбище Александро-Невской лавры
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