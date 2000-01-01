Огурцов Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно