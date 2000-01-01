Огурцов Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцов Валерий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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