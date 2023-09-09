Аликина Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАликина Татьяна Яковлевна

Аликина Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1931

Сын: Аликин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.