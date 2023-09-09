Аликина Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1931
Отец ребёнка: Аликин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно