Галиуллина Фарида Динисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камалова Ануза Маратовна
Отец ребёнка: Гончаренко Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллина Резида Маратовна
Отец ребёнка: Гончаренко Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Мират Маратович
Отец ребёнка: Гончаренко Марат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яныбаева Разина Маратовна
Отец ребёнка: Гончаренко Марат