Галиуллина Фарида Динисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина Фарида Динисламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камалова Ануза Маратовна

Отец ребёнка: Гончаренко Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллина Резида Маратовна

Отец ребёнка: Гончаренко Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Мират Маратович

Отец ребёнка: Гончаренко Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яныбаева Разина Маратовна

Отец ребёнка: Гончаренко Марат

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