Артамонов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артамонов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Артамонова) Галина
Мать ребёнка: Артамонова Феша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Артамонова) Александра
Мать ребёнка: Артамонова Феша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Тимофей
Мать ребёнка: Артамонова Феша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артамонова Феша
Смерть
Неизвестно