Артамонов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Артамонова) Галина

Мать ребёнка: Артамонова Феша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Артамонова) Александра

Мать ребёнка: Артамонова Феша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Тимофей

Мать ребёнка: Артамонова Феша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Феша

Смерть
Неизвестно

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