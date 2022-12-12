Чельцова Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Чельцов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Чельцов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Чельцова Степанида Степановна
Отец ребёнка: Чельцов Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно