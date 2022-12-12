Чельцова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова Агафья Ивановна

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Место рождения

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Чельцов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Чельцов Степан Кузьмич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Чельцова Степанида Степановна

Отец ребёнка: Чельцов Степан Кузьмич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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