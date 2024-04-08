Жорина (Житкова) Мария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорина (Житкова) Мария Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1912 ст.

Муж: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Дочь: Жорина Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1916 ст.

Сын: Жорин Илья Никитич

Отец ребёнка: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1918 ст.

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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