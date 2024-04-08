Жорина (Житкова) Мария Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1912 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Дочь: Жорина Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович
Рождение ребёнка
15.07.1916 ст.
Сын: Жорин Илья Никитич
Отец ребёнка: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович
Рождение ребёнка
11.08.1918 ст.
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Никифор Степанович Никита Никита/Никифор Степанович
Смерть
Неизвестно