Устюжанцева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанцева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанцева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Устюжанцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Устюжанцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанцев Никита Николаевич

Отец ребёнка: Устюжанцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанцев Николай

Рождение ребёнка
22.05.1986

Сын: Устюжанцев Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Устюжанцев Николай

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