Устюжанцева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюжанцева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Устюжанцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Устюжанцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанцев Никита Николаевич
Отец ребёнка: Устюжанцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устюжанцев Николай
Рождение ребёнка
22.05.1986
Сын: Устюжанцев Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Устюжанцев Николай