Ефросинья Акинфиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1825
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Назарий Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Моисей Назарович
Отец ребёнка: Витько Назарий Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Назарович
Отец ребёнка: Витько Назарий Михайлович
Смерть
Неизвестно