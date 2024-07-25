Ефросинья Акинфиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Акинфиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1825

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Назарий Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Моисей Назарович

Отец ребёнка: Витько Назарий Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Назарович

Отец ребёнка: Витько Назарий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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