Баймурзин Зайнулла Сабирович
Место рожденияд.Байгускарово Хайбуллинского района БАССР
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38131473/
Рождение ребёнка
15.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баймурзина ?
Смерть
Неизвестно