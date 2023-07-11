Большов Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большов Василий Макарович

Мать: Большова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большова Ирина

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