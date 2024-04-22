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Кузьма Степанович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Степан Кузьмич

Мать: Катерина Ивановна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.10.1829 ст.

Сын: Лука Кузьмич

Мать ребёнка: Епистолия Ивановна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1830

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Епистолия Ивановна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1833

Дочь: Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Епистолия Ивановна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистолия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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