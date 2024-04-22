Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Степан Кузьмич
Мать: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1829 ст.
Сын: Лука Кузьмич
Мать ребёнка: Епистолия Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1830
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Епистолия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1833
Дочь: Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Епистолия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епистолия Ивановна
Смерть
Неизвестно