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Макарова (Лапшина) Любовь Григорьевна
Макарова (Лапшина) Любовь Григорьевна
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Место рождения
Кашира
, Кашира, Московская область
Дата рождения
28.03.1950
Пол
Женский
Отец
Лапшин Григорий Осипович
1914 г.р.
Мать
Лапшина (Прядильщикова) Галина Александровна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1950
Отец:
Лапшин Григорий Осипович
Мать:
Лапшина Галина Александровна
Кашира
, Кашира, Московская область
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