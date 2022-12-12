Макарова (Лапшина) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лапшина) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Кашира, Кашира, Московская область

Дата рождения

28.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1950

Отец: Лапшин Григорий Осипович

Мать: Лапшина Галина Александровна

Кашира, Кашира, Московская область
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