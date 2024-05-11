Груздева Татьяна Сергеевна 24.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Груздева Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1906

Дата смерти

05.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1926

Дочь: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Отец ребёнка: Груздев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1933

Сын: Груздев Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Груздев Евгений Иванович

Смерть
05.08.1983

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