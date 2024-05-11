Груздева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1906
Дата смерти05.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1926
Дочь: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
Отец ребёнка: Груздев Евгений Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1933
Отец ребёнка: Груздев Евгений Иванович
Смерть
05.08.1983