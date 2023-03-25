Чуткова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
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Рождение ребёнка
?.08.1935
Рождение ребёнка
1949
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Рождение ребёнка
1951
Сын: Чутков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Чутков Александр Егорович
Похоз 10
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно