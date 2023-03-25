Чуткова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуткова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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1951 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чутков Александр Егорович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чутков Александр Егорович

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чутков Александр Егорович

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
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Рождение ребёнка
1951

Сын: Чутков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Чутков Александр Егорович

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Похоз 10
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чутков Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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