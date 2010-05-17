Шибун Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибун Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1965

Отец: Луцкевич Николай Константинович

Мать: Луцкевич Валентина Николаевна

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