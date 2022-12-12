Колобовникова (Борзенкова) Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова (Борзенкова) Акулина Андреевна

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Борзенков Андрей

Мать: не указана

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Колобовников Трофим Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колобовников Гавриил Трофимович

Отец ребёнка: Колобовников Трофим Лаврентьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колобовников Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Колобовников Трофим Лаврентьевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Трофим Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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