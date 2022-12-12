Колобовникова (Борзенкова) Акулина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Борзенков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Колобовников Трофим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колобовников Гавриил Трофимович
Отец ребёнка: Колобовников Трофим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Колобовников Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Колобовников Трофим Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно