Желнов Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1976
Дата смерти13.11.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1976
Отец: Желнов Юрий Васильевич
Мать: Желнова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желнова Регина Хамбаловна
Рождение ребёнка
03.06.2002
Мать ребёнка: Желнова Регина Хамбаловна
Рождение ребёнка
16.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желнова Регина Хамбаловна
Смерть
13.11.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан