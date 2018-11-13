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Желнов Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1976

Дата смерти

13.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1985 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1976

Отец: Желнов Юрий Васильевич

Мать: Желнова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнова Регина Хамбаловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Регина Хамбаловна

Рождение ребёнка
03.06.2002

Сын: Желнов Арслан Олегович

Мать ребёнка: Желнова Регина Хамбаловна

Рождение ребёнка
16.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Регина Хамбаловна

Смерть
13.11.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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