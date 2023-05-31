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Лоскутов Конон Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Лоскутов Макар Никитич

Мать: Лоскутова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Агафья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Лоскутова) Екатерина Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья

Зворыгинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Лоскутова) Матрона Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья

Зворыгинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вершина (Лоскутова) Пелагея Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Лоскутова) Александра Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья

Зворыгинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Лоскутова) Олимпиада Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Агафья

Зворыгинской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Лоскутова) Ольга Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лоскутов Николай Кононович

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лоскутов Пётр Кононович

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лоскутова) Дарья Кононовна

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.09.1865

Сын: Лоскутов Никита Кононович

Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна

Лоскуты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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