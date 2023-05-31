Лоскутов Конон Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Лоскутов Макар Никитич
Мать: Лоскутова Анна
Жена: Лоскутова Агафья
Дочь: (Лоскутова) Екатерина Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья
Дочь: (Лоскутова) Матрона Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья
Дочь: Вершина (Лоскутова) Пелагея Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья
Дочь: (Лоскутова) Александра Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья
Дочь: (Лоскутова) Олимпиада Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Агафья
Дочь: (Лоскутова) Ольга Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна
Сын: Лоскутов Николай Кононович
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна
Дочь: (Лоскутова) Дарья Кононовна
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна
Сын: Лоскутов Никита Кононович
Мать ребёнка: Лоскутова Дарья Васильевна/Дементьевна