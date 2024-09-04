Затолокина (Моргунова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина (Моргунова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затолокин Михаил

Отец ребёнка: Затолокин Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1912

Муж: Затолокин Андрей

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: (Затолокина) Евдокия

Отец ребёнка: Затолокин Андрей

Рождение ребёнка
19.01.1916

Сын: Затолокин Максим

Отец ребёнка: Затолокин Андрей

Рождение ребёнка
01.02.1917

Дочь: (Затолокина) Анна

Отец ребёнка: Затолокин Андрей

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