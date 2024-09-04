Затолокина (Моргунова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затолокин Михаил
Отец ребёнка: Затолокин Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1912
Муж: Затолокин Андрей
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: (Затолокина) Евдокия
Отец ребёнка: Затолокин Андрей
Рождение ребёнка
19.01.1916
Сын: Затолокин Максим
Отец ребёнка: Затолокин Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1917
Дочь: (Затолокина) Анна
Отец ребёнка: Затолокин Андрей