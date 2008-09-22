Ашихмин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988

Отец: Ашихмин Владимир Данилович

Мать: Ашихмина Наталья Степановна

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