Федотова (Евсеева) Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Евсеева) Наталья Васильева

Место рождения

Чаганово, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1814

Дочь: Ефросиния Никитична

Отец ребёнка: Федотов Никита Георгиевич (Егорович)

в честь Св. Евфросинии, 25.09; свидетельство выдано 23.05.1935 и 27.03.1969
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаганово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Федотов Никита Георгиевич (Егорович)

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
До 1913 ст.

Дочь: Федотова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Федотов Никита Георгиевич (Егорович)

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
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