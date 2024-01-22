Федотова (Евсеева) Наталья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1814
Дочь: Ефросиния Никитична
Отец ребёнка: Федотов Никита Георгиевич (Егорович)
в честь Св. Евфросинии, 25.09; свидетельство выдано 23.05.1935 и 27.03.1969
Рождение
Около 1888 ст.
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
До 1913 ст.
Дочь: Федотова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Федотов Никита Георгиевич (Егорович)