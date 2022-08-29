Федотовских Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотовских Яков
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Федотовских) Устинья
Отец ребёнка: Федотовских Яков
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1855
Рождение ребёнка
1857
Смерть
Неизвестно