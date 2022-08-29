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Федотовских Фекла Ивановна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

1849 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотовских Яков

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Федотовских) Устинья

Отец ребёнка: Федотовских Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотовских Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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