Дмитриев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Галина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) София Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Зоя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно