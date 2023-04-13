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Дмитриев Александр Сергеевич

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Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дмитриев (Румянцев) Сергей Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ирина Васильевна

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитриева) Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитриева) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитриева) София Александровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитриева) Зоя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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