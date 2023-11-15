Здоренко Фома Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здоренко Фома Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1804
Мутин, Сумська область
переселен в Жеребец
Рождение ребёнка
14.01.1805

Дочь: Евфросиния

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
27.09.1806

Сын: Здоренко Иван Фомин

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
15.02.1809

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Здоренко Денис

Мать ребёнка: Евфросиния

Рождение ребёнка
1816

Сын: Здоренко Яков Фомин

Мать ребёнка: Евфросиния

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зеновия

Мать ребёнка: Евфросиния

Рождение ребёнка
1823

Сын: Здоренко Афанасий Фомин

Мать ребёнка: Евфросиния

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евфросиния

Рождение ребёнка
1830

Сын: Здоренко Степан

Мать ребёнка: Евфросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния

Смерть
1829
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