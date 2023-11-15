Здоренко Фома Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До 1804
Мутин, Сумська область
переселен в Жеребец
Рождение ребёнка
14.01.1805
Дочь: Евфросиния
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
27.09.1806
Сын: Здоренко Иван Фомин
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
15.02.1809
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Здоренко Денис
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Здоренко Яков Фомин
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Зеновия
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евфросиния
Рождение ребёнка
1830
Сын: Здоренко Степан
Мать ребёнка: Евфросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния
Смерть
1829