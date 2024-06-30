Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.
Отец: Михайлов Парфен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Дочь: (Смагина) Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Смагин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Отец ребёнка: Смагин Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно