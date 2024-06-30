Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Михайлова) Евдокия Парфеновна

Место рождения

Липовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: Михайлов Парфен

Мать: не указана

Липовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Григорий Яковлевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Дочь: (Смагина) Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Смагин Григорий Яковлевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Смагин Абрам Григорьевич

Отец ребёнка: Смагин Григорий Яковлевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

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